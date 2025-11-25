Происшествия

В Кузнецком районе огнем повредило крупную надворную постройку

Во вторник, 25 ноября, в селе Явлейка Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:50.

Загорелась надворная постройка на улице Молодежной. На тушение выехали 10 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.

В результате огонь повредил строение на площади 88 кв. м.

Никто из людей не пострадал.

По факту пожара сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства случившегося.

Источник — фото МЧС
