В паспорта россиян начнут ставить новую отметку

06.12.2025 | 11:54

С 1 января следующего года в паспорта россиян будут ставить новую отметку - уникальный идентификатор записи из Единого регистра населения (ИД ЕРН). Услугу предоставят по желанию и бесплатно, ее окажут в ближайшем подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД РФ или в МФЦ.

«По сути, это метка, которая привязывает паспорт к вашей записи в государственном регистре, куда уже сейчас стягиваются данные из налоговой, социального фонда, ЗАГС, миграционных служб и других ведомств на основании закона № 168‑ФЗ», - пояснил в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Новая отметка придет на смену привычному ИНН, она представляет собой такой же 12-значный код. Поместят ее примерно в том же блоке, где в настоящее время по желанию гражданина ставят ИНН.

«Это просто уникальный номер записи, с которым государственные системы узнают вас и связывают между собой ваши же данные из разных реестров», - рассказал Панеш.

ИД ЕРН станет «надведомственным» кодом. Внутри регистра к нему привязаны ИНН, СНИЛС и другая информация о человеке. Такая отметка в паспорте для госоргана или банка - удобный способ через одну точку доступа запросить набор данных, не собирая их из разных баз, тратя при этом время и ресурсы.

Новая отметка в паспорте упростит проверки перед выдачей пособий, оформлением ипотеки, а также регистрацией имущества.