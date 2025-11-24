Происшествия

Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»

Участниками смертельного ДТП на трассе М-5 в Городищенском районе были 3 автомобиля - «Газель», «Газель Next» и DAF с полуприцепом Koluman, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась в 1:45 на 699-м километре (рядом - поселок Лесной и село Архангельское).

За рулем тягача находился 48-летний мужчина, «Газели» - 20-летний, «Газели Next» - 45-летний.

Что именно произошло, выясняется. Известно, что в итоге «Газель» въехала в стоявшую на обочине «Газель Next» и автомобили загорелись.

Водители скончались на месте.

Источник — фото ППСЦ
