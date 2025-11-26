В стране и мире

Российская школьница подозревается в расправе над матерью

Печать
Telegram

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка подозревается в расправе над матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По данным канала, ночью 26 ноября в квартире на Ковалевской улице 13-летняя дочь расправилась с матерью, а после устроила пожар для сокрытия следов преступления.

Позже сотрудникам полиции она рассказала версию о ворвавшемся в дом неизвестном, который расправился с мамой, порезал руку девочке и поджег квартиру, после чего скрылся.

Женское тело с перерезанным горлом обнаружили пожарные, приехавшие на вызов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети