На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома

05.12.2025 | 10:07

Вечером в четверг, 4 декабря, на улице Окружной в Пензе случился серьезный пожар. Загорелся одноэтажный трехквартирный дом.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 23:12. На тушение огня привлекли 25 человек и 6 единиц техники.

«Сгорела кровля по всей площади, выгорело внутри в одной квартире на площади 6 кв. м, в другой - на площади 8 кв. м», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал. По словам очевидцев, в доме были четверо взрослых и двое детей, они успели спастись.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.