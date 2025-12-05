На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома

Вечером в четверг, 4 декабря, на улице Окружной в Пензе случился серьезный пожар. Загорелся одноэтажный трехквартирный дом.
Сообщение о ЧП спасатели получили в 23:12. На тушение огня привлекли 25 человек и 6 единиц техники.
«Сгорела кровля по всей площади, выгорело внутри в одной квартире на площади 6 кв. м, в другой - на площади 8 кв. м», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В ЧП никто не пострадал. По словам очевидцев, в доме были четверо взрослых и двое детей, они успели спастись.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
