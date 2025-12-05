Происшествия

На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома

Печать
Telegram

Вечером в четверг, 4 декабря, на улице Окружной в Пензе случился серьезный пожар. Загорелся одноэтажный трехквартирный дом.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 23:12. На тушение огня привлекли 25 человек и 6 единиц техники.

На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома

«Сгорела кровля по всей площади, выгорело внутри в одной квартире на площади 6 кв. м, в другой - на площади 8 кв. м», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома

В ЧП никто не пострадал. По словам очевидцев, в доме были четверо взрослых и двое детей, они успели спастись.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети