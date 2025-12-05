Общество

6 декабря в Пензенской области ожидаются осадки

Печать
Telegram

6 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...+2 градуса. Днем эти показатели не изменятся. К следующей ночи температуры будут колебаться в пределах -5...0.

На протяжении суток будет туманно и безветренно.

Ранее метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температурный режим по-прежнему будет выше нормы на 3-5 градусов.

В старину подмечали: если 6 декабря идет мокрый снег, то 6 июня будет идти дождь; если облака низкие, то грядет похолодание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети