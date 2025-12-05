6 декабря в Пензенской области ожидаются осадки

6 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...+2 градуса. Днем эти показатели не изменятся. К следующей ночи температуры будут колебаться в пределах -5...0.
На протяжении суток будет туманно и безветренно.
Ранее метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температурный режим по-прежнему будет выше нормы на 3-5 градусов.
В старину подмечали: если 6 декабря идет мокрый снег, то 6 июня будет идти дождь; если облака низкие, то грядет похолодание.
