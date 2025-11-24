В Монтажном при пожаре в расселенном доме пострадал мужчина

24.11.2025 | 09:26

В субботу, 22 ноября, в поселке Монтажном случился пожар, при котором пострадал человек. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 22:22.

В одном из подъездов расселенного дома на улице Пригородной на втором этаже загорелся мусор. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м.

Пострадал находившийся внутри помещения мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

«Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение пожара выезжали 13 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.

20 ноября в Сердобске по той же причине при пожаре погиб 63-летний мужчина. Тогда в заброшенном частном деревянном доме сгорели постельные принадлежности.