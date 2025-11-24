Происшествия

В ДТП в Городищенском районе погибли водители сгоревших «Газелей»

Печать
Telegram

В ДТП на трассе М-5 в Городищенском районе, где сгорели две «Газели», погибли два человека, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 23 ноября, на 699-м километре трассы (рядом - поселок Лесной и село Архангельское). Сигнал спасателям поступил в 2:07.

В ДТП в Городищенском районе погибли водители сгоревших «Газелей»

Водитель одной «Газели» въехал в стоявшую на обочине другую.

«В результате столкновения транспортные средства загорелись, оба водителя погибли», - проинформировали в ППСЦ.

В ДТП в Городищенском районе погибли водители сгоревших «Газелей»

Утром 21 ноября в Городищенском районе на 690-м километре М-5, недалеко от Городища, водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение. Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся, а после загорелся. Погибли водитель и два пассажира «Лады».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ППСЦ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети