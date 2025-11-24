В ДТП в Городищенском районе погибли водители сгоревших «Газелей»

В ДТП на трассе М-5 в Городищенском районе, где сгорели две «Газели», погибли два человека, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
Авария случилась в ночь на воскресенье, 23 ноября, на 699-м километре трассы (рядом - поселок Лесной и село Архангельское). Сигнал спасателям поступил в 2:07.
Водитель одной «Газели» въехал в стоявшую на обочине другую.
«В результате столкновения транспортные средства загорелись, оба водителя погибли», - проинформировали в ППСЦ.
Утром 21 ноября в Городищенском районе на 690-м километре М-5, недалеко от Городища, водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение. Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся, а после загорелся. Погибли водитель и два пассажира «Лады».
