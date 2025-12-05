Общество

В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров

Печать
Telegram

В Пензе готовятся к открытию елочных базаров. На улице Калинина, у одного из торговых центров, уже начали собирать своего рода прилавки.

В городской администрации ранее сообщили, что первые рынки должны открыться 10 декабря. Точек будет в общей сложности 78, их адреса можно посмотреть здесь.

В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров

«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - уточнили в мэрии.

В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров

Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску, предоставить информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.

Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев. С 10 по 31 декабря минлесхоз организует патрулирование участков, где возможны незаконные рубки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети