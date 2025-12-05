В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров

05.12.2025 | 19:44

В Пензе готовятся к открытию елочных базаров. На улице Калинина, у одного из торговых центров, уже начали собирать своего рода прилавки.

В городской администрации ранее сообщили, что первые рынки должны открыться 10 декабря. Точек будет в общей сложности 78, их адреса можно посмотреть здесь.

«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - уточнили в мэрии.

Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску, предоставить информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.

Перед Новым годом в регионе усилят охрану хвойных деревьев. С 10 по 31 декабря минлесхоз организует патрулирование участков, где возможны незаконные рубки.