Синоптики: Зима скоро вернется, но ненадолго

06.12.2025 | 09:58

Жители Пензенской области могут увидеть снегопад на следующей неделе, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

Возвращению зимы поспособствуют облачные вихри с Атлантики, приход которых ожидается в начале следующей недели. Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, вероятны снегопады. Днем температура опустится до -2 градусов.

«Но не все так просто. Слой снега на улицах городов не превысит 1-3 см, это в несколько раз меньше многолетних значений», - отметили синоптики.

Выпавший снег очень скоро растает, ведь вслед за фронтом с Атлантики придет поток теплого воздуха. Дневная температура вновь поднимется до +2…+3 градусов.

В этом году декабрь прогнозируется существенно теплее обычного. Ожидается, что условия для формирования снежного покрова возникнут во второй половине месяца.

Ранее стало известно, что в Пензе ноябрь 2025-го побил температурный рекорд XIX века.