Синоптики: Зима скоро вернется, но ненадолго

Жители Пензенской области могут увидеть снегопад на следующей неделе, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».
Возвращению зимы поспособствуют облачные вихри с Атлантики, приход которых ожидается в начале следующей недели. Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, вероятны снегопады. Днем температура опустится до -2 градусов.
«Но не все так просто. Слой снега на улицах городов не превысит 1-3 см, это в несколько раз меньше многолетних значений», - отметили синоптики.
Выпавший снег очень скоро растает, ведь вслед за фронтом с Атлантики придет поток теплого воздуха. Дневная температура вновь поднимется до +2…+3 градусов.
В этом году декабрь прогнозируется существенно теплее обычного. Ожидается, что условия для формирования снежного покрова возникнут во второй половине месяца.
Ранее стало известно, что в Пензе ноябрь 2025-го побил температурный рекорд XIX века.
