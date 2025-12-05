Названы наиболее частые причины смерти жителей региона в 2024-м

В Пензенской области в 2024 году причиной 35,9% смертей стали несчастные случаи, травмы и отравления. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
На втором месте - смерти от болезней системы кровообращения (26,8%), на третьем - «иные причины» (16,5%).
На долю рака в общей структуре смертности населения региона пришлось 13%, а болезней органов пищеварительной системы - 7,8%.
Ранее стало известно, что в Пензенской области вырос показатель смертности мужчин трудоспособного возраста.
Наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в трех районах: Камешкирском, Иссинском и Нижнеломовском.
