На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал

В четверг, 4 декабря, на трассе М-5 в Бессоновском районе вспыхнул самосвал. Кадры с места ЧП распространились в Сети.
По словам очевидцев, пожар произошел на 666-м километре дороги, возле поворота на село Николо-Райское.
«Полыхает адским пламенем», - отметили очевидцы.
Огонь охватил кабину машины.
«Во время движения загорелся грузовой автомобиль и выгорел по всей площади. На тушение привлечено 2 единицы техники и 6 человек личного состава», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
23 ноября на 699-м километре трассы М-5 в Городищенском районе после ДТП загорелись две «Газели». Водители погибли на месте.
