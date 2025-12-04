Происшествия

На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал

В четверг, 4 декабря, на трассе М-5 в Бессоновском районе вспыхнул самосвал. Кадры с места ЧП распространились в Сети.

По словам очевидцев, пожар произошел на 666-м километре дороги, возле поворота на село Николо-Райское.

«Полыхает адским пламенем», - отметили очевидцы.

Огонь охватил кабину машины.

«Во время движения загорелся грузовой автомобиль и выгорел по всей площади. На тушение привлечено 2 единицы техники и 6 человек личного состава», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

23 ноября на 699-м километре трассы М-5 в Городищенском районе после ДТП загорелись две «Газели». Водители погибли на месте.

