Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом

Многие люди склонны трясти ногой, сидя за столом. Эту привычку в целом можно счесть нормальной и безвредной, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Марианна Джикия.

Непроизвольные монотонные ритмичные движения, в частности, помогают снять стресс и сконцентрироваться на сложной задаче. Таким способом снижается мышечное напряжение, а мозг отрешается от тревожных мыслей.

Кроме того, трясти ногой нередко побуждает недостаток физической активности. Однообразная поза утомляет тело, и оно находит вариант разминки, которая улучшает кровоток без необходимости вставать и ходить.

«Еще одна возможная причина - избыток кофеина, который, как и другие стимуляторы, могут усилить нервное возбуждение, мышечный тремор и чувство тревоги, что непроизвольно приводит к подобным движениям», - добавила Марианна Джикия.

Если привычка сильно досаждает, то, чтобы она пропала, достаточно скорректировать режим питания и физических нагрузок, освоить дыхательные техники для расслабления. Помогут и отвлекающие тактильные средства (антистресс-мячики, сенсорные камни и т. п.).

Но следует помнить, что за неосознанными движениями может стоять серьезная проблема со здоровьем - так называемый синдром беспокойных ног. Неприятные ощущения (зуд, жжение, покалывание и пульсация в конечностях, их онемение) усиливаются вечером, мешая заснуть, а ночью выходят на максимум и заставляют просыпаться. В такой ситуации нужно обращаться к врачу-неврологу.

