03.12.2025 | 13:14

В среду, 3 ноября, на Земле ожидается первая магнитная буря зимы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ее причина - сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня.

Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день», - объяснили ученые.

Прогнозируется, что уровень магнитной бури не превысит среднего - G2 (всего их 5).

Возмущения будут продолжительными, так как корональная дыра имеет значительную ширину.

«Полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных», - уточнили в лаборатории.