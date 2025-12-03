В Пензе ноябрь побил температурный рекорд XIX века

В России ноябрь этого года оказался очень теплым. По наблюдениям метеорологов, во многих регионах обновились температурные рекорды.
Так, в Пензе средний показатель последнего осеннего месяца составил +4,3 градуса. Это на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, который зафиксировали в ноябре 1878 года, сообщили в центре погоды «Фобос».
Не отстали и другие регионы Поволжья. Например, в Саратове средняя температура за прошедший месяц составила +5,4 градуса. Предыдущий максимум, установленный в 2010-м, ниже на 0,9 градуса.
В Самаре зарегистрировали среднюю температуру +3,7 градуса - на 0,4 градуса выше прежнего достижения, которое наблюдали в 2013-м.
Согласно выводам специалистов, тепло в ноябре в Пензенскую область и другие регионы ПФО принесли 7 циклонов. Именно они стали причиной затяжной осени, которая захватит даже начало декабря.
