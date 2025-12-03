На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза

В среду, 3 декабря, на площади Ленина в Пензе началась установка домика Деда Мороза. Это сборно-разборная электрифицированная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м, складывающаяся из десятков бревен.
Ранее сообщалось, что стоимость доставки, монтажа и обслуживания домика в этом году, как и в прошлом, обойдется в 250 000 рублей.
Приемная Деда Мороза будет работать с 14 декабря по 10 января с 17:00 до 18:00.
Здесь обычно дети читают стихи зимнему волшебнику и получают за это конфеты. Прошлой зимой, к примеру, избушку посетили более 5 000 маленьких горожан.
Также на срубе, как правило, закрепляют почтовый ящик, куда и ребята, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.
По завершении новогодней кампании избушку разбирают. На эти работы выделяют дополнительные средства.
