На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза

03.12.2025 | 15:09

В среду, 3 декабря, на площади Ленина в Пензе началась установка домика Деда Мороза. Это сборно-разборная электрифицированная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м, складывающаяся из десятков бревен.

Ранее сообщалось, что стоимость доставки, монтажа и обслуживания домика в этом году, как и в прошлом, обойдется в 250 000 рублей.

Приемная Деда Мороза будет работать с 14 декабря по 10 января с 17:00 до 18:00.

Здесь обычно дети читают стихи зимнему волшебнику и получают за это конфеты. Прошлой зимой, к примеру, избушку посетили более 5 000 маленьких горожан.

Также на срубе, как правило, закрепляют почтовый ящик, куда и ребята, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.

По завершении новогодней кампании избушку разбирают. На эти работы выделяют дополнительные средства.