Ряд граждан освободят от обязательных работ

Во вторник, 2 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, в котором предлагается не применять административное наказание в виде обязательных работ не только к женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, но также к тем, у кого есть дети-инвалиды. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Аналогичную преференцию получат мужчины, которые являются одинокими родителями и имеют детей до 3 лет или детей-инвалидов.
«В соответствии с частью 7 статьи 32.13 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания обязательных работ в случае признания его инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни, препятствующих отбыванию обязательных работ», - указывается в пояснительной записке.
Однако некоторые граждане не могут сделать этого из-за своего физического состояния или жизненных обстоятельств. Поэтому приставам-исполнителям намерены дать право обратиться в суд с соответствующим ходатайством.
Законопроект направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его должен подписать Президент РФ.
Новости по теме
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- Приставы убедили медиков выдать сенсоры ребенку с диабетом
- Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
Последние новости
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- 5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу
- Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»
- Пензенцы отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Стало известно, где отключат свет в Пензе 4 декабря
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- Назван необычный способ снизить уровень стресса
- В Сердобском районе начал работу земский доктор
- Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей
- 3 декабря в Пензенской области будет туманно и безветренно
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!