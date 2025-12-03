Общество

Ряд граждан освободят от обязательных работ

Во вторник, 2 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, в котором предлагается не применять административное наказание в виде обязательных работ не только к женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, но также к тем, у кого есть дети-инвалиды. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Аналогичную преференцию получат мужчины, которые являются одинокими родителями и имеют детей до 3 лет или детей-инвалидов.

«В соответствии с частью 7 статьи 32.13 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания обязательных работ в случае признания его инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни, препятствующих отбыванию обязательных работ», - указывается в пояснительной записке.

Однако некоторые граждане не могут сделать этого из-за своего физического состояния или жизненных обстоятельств. Поэтому приставам-исполнителям намерены дать право обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

Законопроект направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его должен подписать Президент РФ.

