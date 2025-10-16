Родным геройски погибшего Ильдара Медведева передали орден Мужества

16.10.2025 | 18:16

В четверг, 16 октября, в правительстве Пензенской области состоялась торжественная церемония передачи ордена Мужества семье геройски погибшего жителя Верхней Елюзани Ильдара Медведева.

На ней, кроме родственников, присутствовали сослуживцы офицера, его односельчане, курсанты ПАИИ, представители мусульманской общины Городищенского района и др.

Выпускник ПАИИ Ильдар Медведев с 2019 года проходил службу в органах безопасности. С 20 апреля он охранял границу в Курской области. 8 мая офицер руководил эвакуацией получивших ранения пограничников и в процессе выявил вражеский гексакоптер. Он попытался уничтожить дрон, чтобы тот не приблизился к раненым, и получил смертельные травмы, когда с беспилотника сбросили взрывное устройство.

«Но благодаря его мужественным действиям удалось завершить эвакуацию и доставить раненых бойцов в лечебные учреждения», - сообщили в областном правительстве.

Указом Президента РФ от 11 августа капитан Ильдар Медведев за заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации посмертно удостоен ордена Мужества.

«Он посвятил свою жизнь служению Отечеству, во время службы неоднократно обращался к руководству с просьбой о направлении в служебную командировку на участок российско-украинской границы, считая защиту Родины своим непосредственным долгом», - подчеркнул врио губернатора Сергей Федотов.

Награду передали вдове и родителям героя.