В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации

27.11.2025 | 11:34

На территории поселка Тамала ввели режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня». Об этом сообщил глава района Владимир Васильев на своей странице в соцсети.

Около часа ночи в четверг, 27 ноября, осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания в Тамале. Строение пустует уже несколько лет. В расположенном рядом многоквартирном доме взрывной волной выбило стекла.

Территорию оцепили, на место съехались представители всех экстренных служб.

«По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», - сообщил ранее губернатор Олег Мельниченко.

Глава района призвал население не поднимать с земли незнакомые предметы и осколки.

В этот день, 27 ноября, должен был состояться прямой эфир Владимира Васильева в социальной сети «ВКонтакте», однако он перенес его на 1 декабря «в связи с возникшими техническими причинами».