Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА

28.11.2025 | 13:17

В Тамале продолжают устранять последствия ЧП, случившегося ночью в четверг, 27 ноября, когда на поселок упали обломки беспилотника. О ходе работ рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что никто из людей не пострадал, но взрывной волной выбило стекла в многоэтажном и индивидуальных жилых домах.

«Повреждения получили надворные постройки и нежилое здание, а также газопровод, который уже привела в порядок восстановительная бригада газовой службы», - написал глава региона в своем телеграм-канале днем 28 ноября.

По данным врио министра ЖКХ и ГЗН Дмитрия Герасимова, который побывал на месте, замены требуют 35 оконных конструкций, 2 стеклопакета и 1 входная группа. Все необходимые замеры для новых изделий провели накануне.

«Сегодня в 5 часов утра партия оконных блоков отправлена в Тамалу, 2 бригады специалистов уже ведут работу, после обеда к ним присоединятся бригады дополнительные. Вечером жду отчета о том, что все окна заменены», - уточнил Олег Мельниченко.