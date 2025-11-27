Время службы добровольцем на СВО учтут в пенсии за выслугу лет

27.11.2025 | 21:02

Службу в добровольческих формированиях в зоне СВО будут засчитывать при назначении пенсий за выслугу лет, сообщили в Правительстве России.

Соответствующий законопроект подготовлен и в четверг, 27 ноября, внесен с Госдуму.

Сейчас названный период засчитывают в стаж только при назначении страховой пенсии по старости.

Новая мера социальной поддержки коснется участников специальной военной операции, которые состояли в добровольческих формированиях, в том числе военных, пожарных и сотрудников иных силовых ведомств, уточнили в Правительстве РФ.

Предполагается, что федеральный закон вступил в силу уже с 1 января 2026 года.