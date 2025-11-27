В Тамале после ночного ЧП проведут подворный обход

27.11.2025 | 13:35

В Тамале проведут подворный обход после ночного ЧП, когда на поселок упали обломки беспилотного летательного аппарата.

«Напомню, что жертв и пострадавших в ходе происшествия нет. Однако взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Он поручил региональному минздраву во время обходов обращать особое внимание на состояние людей из групп риска, оказывать им медицинскую помощь, при необходимости принимать решение о госпитализации.

«Минтруд займется оказанием помощи малоимущим семьям, которые могли попасть под последствия атаки беспилотника. Ситуацию держу на личном контроле», - добавил Олег Мельниченко.

Около часа ночи в четверг, 27 ноября, осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустовало несколько лет, взрывной волной в соседних домах выбило стекла. Предстоит заменить около 30 окон.

В поселке введен режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня».