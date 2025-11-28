Общество

Стали известны результаты подворного обхода в Тамале

Печать
Telegram

В пятницу, 28 ноября, губернатор Олег Мельниченко озвучил результаты подворного обхода в Тамале, который проводили медики.

Накануне глава региона отметил, что хотя пострадавших и нет, но «взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом».

Он поручил региональному минздраву провести обходы, во время которых обращать особое внимание на состояние людей из групп риска, оказывать им медицинскую помощь, при необходимости принимать решение о госпитализации.

«Врачи осмотрели 23 человека: 7 мужчин, 12 женщин и 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Обострения хронических заболеваний не выявлено, психологическая помощь также никому не потребовалась», - подвел итог Олег Мельниченко.

Кроме того, минтруду ранее было поручено помочь малоимущим семьям, «которые могли попасть под последствия атаки беспилотника».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети