Стали известны результаты подворного обхода в Тамале

28.11.2025 | 13:33

В пятницу, 28 ноября, губернатор Олег Мельниченко озвучил результаты подворного обхода в Тамале, который проводили медики.

Накануне глава региона отметил, что хотя пострадавших и нет, но «взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом».

Он поручил региональному минздраву провести обходы, во время которых обращать особое внимание на состояние людей из групп риска, оказывать им медицинскую помощь, при необходимости принимать решение о госпитализации.

«Врачи осмотрели 23 человека: 7 мужчин, 12 женщин и 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Обострения хронических заболеваний не выявлено, психологическая помощь также никому не потребовалась», - подвел итог Олег Мельниченко.

Кроме того, минтруду ранее было поручено помочь малоимущим семьям, «которые могли попасть под последствия атаки беспилотника».