Стали известны результаты подворного обхода в Тамале

В пятницу, 28 ноября, губернатор Олег Мельниченко озвучил результаты подворного обхода в Тамале, который проводили медики.
Накануне глава региона отметил, что хотя пострадавших и нет, но «взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом».
Он поручил региональному минздраву провести обходы, во время которых обращать особое внимание на состояние людей из групп риска, оказывать им медицинскую помощь, при необходимости принимать решение о госпитализации.
«Врачи осмотрели 23 человека: 7 мужчин, 12 женщин и 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Обострения хронических заболеваний не выявлено, психологическая помощь также никому не потребовалась», - подвел итог Олег Мельниченко.
Кроме того, минтруду ранее было поручено помочь малоимущим семьям, «которые могли попасть под последствия атаки беспилотника».
Новости по теме
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО
- Время службы добровольцем на СВО учтут в пенсии за выслугу лет
- В Тамале после ночного ЧП проведут подворный обход
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла
- Обнародован график приема участников СВО и их семей в декабре
- Утвержден порядок выплаты бойцам компенсации за дрова
- Юг России атаковали более двухсот украинских беспилотников. Трое погибли, повреждены десятки домов
Последние новости
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
- Аналитика МегаФона: пензенцы соскучились по театру
- Убирают даже лавочки: в Терновке сносят детские площадки
- Детское питание: на производстве в Пензе острая нехватка кадров
- Более 4 000 пензенцев могут остаться без света из-за долгов
- В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО
- Утвержден список мест в Пензе, где запрещено оставлять самокаты
- С начала года 268 многодетных пензячек вышли на пенсию досрочно
- Россиянам подсказали, что есть на обед, чтобы после не клонило в сон
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!