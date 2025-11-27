Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон

Губернатор Олег Мельниченко сообщил подробности ЧП, случившегося в Тамале ночью в четверг, 27 ноября, когда на поселок упали обломки беспилотного летательного аппарата.
Осколками повредило крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустовало несколько лет, взрывной волной в соседних домах выбило стекла.
«Поручил оперативно заменить порядка 30 окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Температура на улице ниже нуля - медлить нельзя. К настоящему моменту уже произведены замеры оконных проемов, строительные организации приступили к изготовлению конструкций», - написал глава региона в своем телеграм-канале в 12:50.
Заниматься установкой будут строительные бригады, которые оперативно сформируют областные минЖКХ и минстрой. Минфину поручено выделить средства на возмещение причиненного людям ущерба.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня».
Новости по теме
- В Тамале после ночного ЧП проведут подворный обход
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла
- Обнародован график приема участников СВО и их семей в декабре
- Утвержден порядок выплаты бойцам компенсации за дрова
- Юг России атаковали более двухсот украинских беспилотников. Трое погибли, повреждены десятки домов
- В России призвали запретить песни Меладзе
- Названо условие для завершения СВО в 2026 году
- В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу
- Стало известно о новом способе защиты российских военных от дронов ВСУ
Последние новости
- Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
- В Кузнецком районе огнем повредило крупную надворную постройку
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево
- Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!