Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон

27.11.2025 | 13:05

Губернатор Олег Мельниченко сообщил подробности ЧП, случившегося в Тамале ночью в четверг, 27 ноября, когда на поселок упали обломки беспилотного летательного аппарата.

Осколками повредило крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустовало несколько лет, взрывной волной в соседних домах выбило стекла.

«Поручил оперативно заменить порядка 30 окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Температура на улице ниже нуля - медлить нельзя. К настоящему моменту уже произведены замеры оконных проемов, строительные организации приступили к изготовлению конструкций», - написал глава региона в своем телеграм-канале в 12:50.

Заниматься установкой будут строительные бригады, которые оперативно сформируют областные минЖКХ и минстрой. Минфину поручено выделить средства на возмещение причиненного людям ущерба.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация местного уровня».