Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла

Около часа ночи в четверг, 27 ноября, в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Строение пустует уже несколько лет, уточнил глава региона.

В расположенном рядом многоквартирном доме выбило стекла взрывной волной.

«Территория происшествия оцеплена. На месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», - написал губернатор в своем телеграм-канале в 2:39.

Режим «Беспилотная опасность» в регионе ввели в 0:18. План «Ковер» (ограничения на прием и выпуск воздушных судов) - в 1:23.

