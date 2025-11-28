Общество

В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО

Печать
Telegram

В Пензе семьи участников СВО, в которых есть малыши первого-второго года жизни, включены в категорию получателей специальной молочной продукции МАУ «Детское и лечебное питание». Решение было принято на сессии гордумы в пятницу, 28 ноября.

Под участниками СВО понимаются:

- призванные на службу в ходе частичной мобилизации;

- контрактники;

- добровольцы;

- проходящие службу в войсках национальной гвардии, следственном комитете;

- граждане РФ, принимавшие участие в СВО с 24 февраля 2022 года в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР.

Предоставлять данную меру поддержки будут независимо от размера среднедушевого дохода семьи. Для ее оформления необходимо предъявить справку, выданную участковым врачом-педиатром, и копию документа, содержащего сведения об участии в СВО.

Ранее сообщалось, что таких детей в Пензе насчитывается 181.

До этого бесплатным питанием в областном центре обеспечивались малыши из многодетных и малообеспеченных семей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети