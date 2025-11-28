В Пензе ввели новую меру поддержки семей участников СВО

В Пензе семьи участников СВО, в которых есть малыши первого-второго года жизни, включены в категорию получателей специальной молочной продукции МАУ «Детское и лечебное питание». Решение было принято на сессии гордумы в пятницу, 28 ноября.
Под участниками СВО понимаются:
- призванные на службу в ходе частичной мобилизации;
- контрактники;
- добровольцы;
- проходящие службу в войсках национальной гвардии, следственном комитете;
- граждане РФ, принимавшие участие в СВО с 24 февраля 2022 года в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР.
Предоставлять данную меру поддержки будут независимо от размера среднедушевого дохода семьи. Для ее оформления необходимо предъявить справку, выданную участковым врачом-педиатром, и копию документа, содержащего сведения об участии в СВО.
Ранее сообщалось, что таких детей в Пензе насчитывается 181.
До этого бесплатным питанием в областном центре обеспечивались малыши из многодетных и малообеспеченных семей.
