15 октября тысячи пензенцев останутся без воды

14.10.2025 | 09:48

Тысячам пензенцев необходимо запастись водой: в среду, 15 октября, с 8:00 в значительной части города ее отключат на сутки. Это нужно, чтобы подсоединить к сети новые дома на улице Карпинского.

До 8:00 16 октября воды не будет по следующим адресам:

- центр: ул. Пушкина, 126-186; ул. Ставского, 10; ул. Суворова, 117-196; ул. Толстого, 2, 6, 34, 38; ул. Пугачева; ул. Новый Кавказ; ул. Кулакова, 14; ул. Бакунина, 141; ул. Некрасова;

- р-н Райки: ул. Бекешская; ул. Ключевая; ул. Ново-Гражданская; пр-д Некрасова; ул. Солдатская; 1-й и 2-й Солдатские пр-ды; ул. Угловая; ул. Весенняя; ул. Проломная; ул. Дарвина; пр-д Дарвина; ул. Жуковского; ул. Гражданская; 1, 2, 3-й Гражданские пр-ды; ул. Короленко; ул. Тимирязева; пр-д Тимирязева; ул. Сурикова; ул. Чайковского; ул. Зеленый Овраг;

- р-н Бугровка: ул. Средняя; 5-й и 6-й Средние пр-ды; ул. Мотоциклетная, 2-й пр-д Яблочкова; ул. Громова; 4, 5, 6, 7-й пр-ды Громова; ул. Огарева; 1, 2, 3-й пр-ды Огарева; ул. Полярная; ул. Правды; 1-й Полярный пр-д; ул. Производственная; 1-й и 2-й Производственные пр-ды; ул. Брянская; ул. Большая Бугровка; ул. Малая Бугровка; ул. Будашкина; ул. Гастелло; ул. Есенина; ул. Кольцова; 1, 2, 3, 4, 5-й пр-ды Кольцова; ул. Красноармейская; ул. Краснознаменная; 1-й Краснознаменный пр-д; ул. Маресьева; пр-д Маресьева; ул. Тульская; Тульский пер.; ул. Челюскина; пр-д Челюскина;

- Заводской р-н: ул. Ленина; ул. Шмидта; ул. Заводское Шоссе; ул. Заводская; ул. ИТР; ул. Лазо; ул. Крупской; ул. Нахимова; ул. Леонова; ул. Фрунзе; ул. Ударная; ул. Кулибина; ул. Циолковского; ул. Беляева; ул. Г. Титова; пр-д Г. Титова; ул. Воровского; ул. Комсомольская; ул. Докучаева; ул. Гагарина; Автоматный пер.; ул. Загоскина;

- р-н Памятника Победы: пр. Победы; ул. Карпинского; ул. 8 Марта; ул. Фурманова; ул. Островского; ул. Репина; ул. Коммунистическая; ул. Пионерская; ул. Декабристов; ул. Западная; ул. Ворошилова; ул. Вяземского;

- р-н Цыганского Поселка: 1-я и 2-я Офицерские улицы; 1, 2, 3, 4-й Офицерские пр-ды; ул. Придорожная; 1-й и 2-й Придорожные пр-ды; ул. Ряжская; ул. Щербакова; пр-д Щербакова; ул. Гончарова; пр-д Гончарова;

- р-н автовокзала: ул. Дзержинского; ул. Ухтомского; ул. Луначарского; ул. Толстого; ул. Теплова; ул. Герцена; ул. Пролетарская; Пролетарский пр-д; Конный пер.; ул. Мирская; ул. Мельничная; ул. Жемчужная; пр-д Жемчужный; ул. Каракозова; ул. Старо-Черкасская; ул. Железнодорожная; ул. Сурская; ул. Чехова; ул. Долгова; ул. Каляева; ул. Восточная; ул. Рабочая; ул. Рабочий Порядок; ул. Огородная; Кузнечный пер.; ул. Кузнецкая;

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты», - сообщили в Горводоканале.