На расширение сетей освещения в Заре выделили более 5 млн рублей

На расширение сетей освещения на улице Новоселов в Заре готовы потратить 5 млн 137 тыс. 116 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 14 октября.

Речь идет об участке от трассы М-5 до улицы Турищева.

Подрядчику предстоит расчистить площади вдоль дороги от кустарника и мелколесья, установить сборные железобетонные анкерные плиты, одностоечные опоры, светильники с люминисцентными лампами, проложить кабель, провести заземление.

Работы необходимо выполнить в срок до 27 февраля 2026 года.

Некоторые фонарные столбы появились уже в сентябре, однако пензенцев удивил способ их размещения - они оказались посреди строящегося тротуара. После этого в мэрии заявили, что часть опор вынесут за пределы пешеходной дорожки.

К ремонту выше обозначенного участка улицы Новоселов приступили в конце июня. За это время был уложен асфальт, укреплена плотина, у остановок появились заездные карманы. Уже начался монтаж новых остановочных павильонов, в планах - установка кососветов на пешеходных переходах.

