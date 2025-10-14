Россиянам хотят разрешить менять поликлинику чаще раза в год

14.10.2025 | 15:25

В России хотят разрешить людям менять поликлинику 1 раз в 3 месяца. Соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ, опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 14 октября.

Сейчас граждане могут прикрепиться к другому медучреждению 1 раз в год. Исключением являются случаи переезда или длительного пребывания человека вне региона, где он прописан.

«Существующая система ограничивает возможность гражданина в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы ссылаются на многочисленные опросы населения, отмечая, что у людей есть запрос на сокращение срока выбора медицинской организации. В некоторых поликлиниках не хватает специалистов, пациенты остаются без должного лечения, ожидая, когда можно будет прикрепиться к другому учреждению.

Нововведение, по мнению авторов законопроекта, повысит удовлетворенность россиян качеством медуслуг и снизит число жалоб на неквалифицированную помощь.