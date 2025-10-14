Пензенская фирма вывела за рубеж миллионы рублей

14.10.2025 | 13:31

В Пензенской области коммерческую организацию обвинили в выводе за рубеж свыше 4,4 млн рублей.

В 2023 году фирма заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов. Иностранной организации перечислили деньги за товар, однако в Россию он так и не приехал, а покупатель не принял никаких мер по возврату денег.

Таким образом, сделку заключили, чтобы вывести средства за рубеж.

«В интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства переведенной в иностранное государство суммы.

Исполнение этого решения проконтролирует надзорное ведомство.