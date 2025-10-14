Стало известно, где в Пензе 15 октября отключат свет

14.10.2025 | 11:04

В Пензе в среду, 15 октября, жители домов на нескольких улицах останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 электричество отключат по следующим адресам:

- ул. Кошевого, 1-28, 30-44 (четные), уч. 19; пр-д Кошевого, 1-7, 9, 10-18 (четные); ул. Нейтральная, 1, 1а, 1Б, 1д, 1е, 3-8, 10-39, 42-50 (четные), 58а; ул. 2-я Нейтральная, 23-25, 27, 29, 31; ул. Ново-Нейтральная, 1-15, 17, 19, 21; пр-д Седова, 4.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32;

- ул. Б. Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111; ул. Б. Бугровка/ул. Средняя, 63/87; 2-й пр-д Громова, 1, 2; ул. Краснознаменная, 41в, 47в, 47Б, 49; пр-д Сурикова, 4, 6; ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52;

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66; 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26; 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9; 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11; ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 27, 27Б, 29, 31; 1-й пер. Верещагина, 1, 3-12, 14; 2-й пер. Верещагина, 1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27; 3-й пер. Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48;

- ул. Гребная, 1, 2, 4-7; ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 1-й пр-д Зарубина, 2-6; 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5; 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9; 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6; 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б; ул. Измайлова, 40, 42, 44; ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Тарханова, 1, 5, 7; пер. Горбатов, 2, 3, 5, 6, 7, 8; ул. Ново-Приютская, 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10Б, 13, 13Б, 14, 16; ул. Транспортная, 49, 51, 53, 53 Б, 55, 57.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Пушанина, 3, 3а, 5а, 6а, 7а, 9в, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17, 17а, 18а, 19а, 21а.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Велозаводская, 58; ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339; СНТ Заря (Заря), 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Володарского, 78/62, 84, 84а; ул. Суворова, 71, 74, 75; пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а; ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные); ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, уч. 865 и 911; СНТ Весна-1, уч. 81 и 97; СНТ Восход, 1в, уч. 1-6, 9-14; СНТ Здоровье, уч. 1-36, 38-42; СНТ Искра, уч. 356 и 364; СНТ Осень, 1-12, 14-33; СНТ Отдых, 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889; СНТ Проектировщик, уч. 4, 8, 9, 37; СНТ Труд, 7, 14, 21.