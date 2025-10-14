В Пачелме завершился ремонт трехкилометрового участка дороги

14.10.2025 | 14:41

В Пачелме завершился ремонт участка дороги, соединяющей центры Нижнеломовского, Пачелмского и Башмаковского районов.

На обновление отрезка протяженностью 3,3 километра (32+700 - 36+000), по данным портала госзакупок, потратили 115 млн 423 тыс. 733 рубля.

«На объекте уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, обустроен тротуар. Завершены устройство заездного кармана и монтаж остановочного павильона. Нанесена новая разметка», - рассказали в Управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Рядом со школой установили пешеходные ограждения. По новой дороге также можно добраться до бассейна «Дельфин» и Дома детского творчества, добавили в региональном минстрое.

Ранее специалисты отремонтировали 14,5 км автодороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково.