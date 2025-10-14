В Бессоновском районе муниципальные служащие скрыли доходы

14.10.2025 | 18:55

В Бессоновском районе выявили несколько нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных сотрудниками органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Некоторые из них подали недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе за 2024 год в отношении себя и своих супруги либо супруга. К примеру, глава одной из администраций скрыл факт получения женой более 702 000 рублей.

Еще один служащий забыл указать в декларации автомобиль, другой не сообщил об отчуждении дома в результате безвозмездной сделки. Директор муниципального коммунального предприятия не внес в отчетность данные о квартире.

Руководитель образовательного учреждения не указал в справке, что является соучредителем 2 коммерческих организаций, одну из которых возглавляет его близкий родственник. При этом с фирмой неоднократно заключались контракты на выполнение работ.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представления главам Бессоновского района и администрации Чемодановского сельсовета, в комитет местного самоуправления Кижеватовского сельсовета, а также начальникам управлений образования и социальной защиты населения.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.