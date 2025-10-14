Общество

Квартиру недели в «Созвездии» продают со скидкой в 547 980 рублей

Только с 13 по 19 октября можно купить 1-комнатную квартиру в монолитном 25-этажном доме «Атлас» жилого комплекса «Созвездие» от «Термодома» с выгодой в 547 980 рублей.

Новая цена действует всего 7 дней в рамках акции «Время выгодных решений».

Площадь квартиры недели - 51 кв. метр. Среди ее особенностей - вместительная прихожая, большое кухонное пространство с выходом на лоджию, а также спальня с окнами на две стороны света.

В ЖК «Созвездие»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг.

От «Созвездия» всего 2 минуты до набережной. В шаговой доступности от ЖК все необходимые объекты.

Ключи от квартиры вручат сразу в день покупки. Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате. Записаться на консультацию можно по ссылке.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

