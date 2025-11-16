Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег

28-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела из-за неправомерного оборота денежных средств.
Деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ России.
Было установлено, что он принимал средства на незаконно оформленные банковские карты, а затем их обналичивал.
Таким образом пензенец снял более 1 млн рублей. На него завели уголовное дело.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в ведомстве.
