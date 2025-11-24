Родственников бойцов обманывают под видом поиска пропавших

24.11.2025 | 10:30

В мессенджерах и социальных сетях действует множество чатов и групп, где главной целью заявлен «поиск пропавших военнослужащих». На самом деле их создают мошенники, чтобы похитить деньги и получить данные родственников участников СВО, сообщает телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

До нужных сведений и счетов злоумышленники добираются, распространяя вредоносное программное обеспечение.

Почти всегда владелец телефона сам заражает свой телефон, просто нажав кнопку «Скачать», отметили в МВД. Далее вирус проникает в платежный сервис, позволяя аферистам открывать кредиты и переводить средства.

Зная номер, мошенники могут авторизоваться на портале госуслуг, быстро стирая полученные СМС с кодами доступа.

Вредоносное программное обеспечение может быть замаскировано под любое приложение, даже под фонарик. Определить его можно по списку запрашиваемых разрешений - к микрофону, списку контактов, памяти телефона, сообщениям и прочим, не требующимся для стандартных операций.

В полиции назвали несколько признаков взлома или заражения телефона: слишком быстрое падение заряда аккумулятора или нагрев без видимой причины, появление иконок незнакомых приложений от неизвестных производителей без специальной установки, всплывающие уведомления, которые не получается открыть.

«Отсутствие связи с военнослужащим - это всегда тяжелое испытание для семьи. Однако в этой тревожной ситуации крайне важно сохранять бдительность. Не доверяйте личную информацию сомнительным каналам. Единственно верный путь - обращаться в официальные инстанции!» - призвали в полиции.