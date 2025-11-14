В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат

В Лунинском районе женщина заключила фиктивный брак с участником СВО ради выплат, сообщили в областной прокуратуре.
Летом 2025 года 64-летняя сотрудница местного центра социального обслуживания вышла замуж за 24-летнего сироту. Регистрация состоялась за несколько дней до его отбытия в воинскую часть.
Намерения строить семью соцработница не имела, больше интересуясь выплатами, которые полагаются в случае гибели бойца.
Меньше чем через месяц супруг пропал без вести. Женщина заявила в воинскую часть о выплате его денежного довольствия и получила суммарно за июль-сентябрь 103 000 рублей.
Афера вскрылась после проверки. Прокуратура Лунинского района направила материалы в следственный орган. Также надзорное ведомство заявило в суд о признании брака недействительным.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере. Его расследование и рассмотрение иска находятся на контроле областной прокуратуры.
Похожий инцидент в Лунинском районе уже был. 33-летняя сельчанка вышла замуж за 58-летнего мужчину также в расчете на выплаты. После его гибели она претендовала на 13 млн рублей, но сын бойца помешал выполнить задуманное.
