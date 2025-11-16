Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»

16.11.2025 | 17:26

16-летний подросток из Краснодарского края отправил мошенникам 1,4 миллиона рублей, чтобы спасти маму от «тюремного заключения», сообщает Telegram-канал «112».

По словам мальчика, неизвестные позвонили ему по телефону и заявили, что являются представителями некого финансового отдела и якобы взломали его аккаунт на портале «Госуслуги». Далее они сообщили о якобы скачанных паспортных данных молодого человека и его матери.

«Сказали, что через маму пытались перевести деньги с ее счета на Украину (...). Потом сказали, что об этом нельзя никому говорить, потому что если скажу, то матушку посадят», — рассказал подросток.

Далее мошенники отправили ему несколько QR-кодов, через которые он пересылал деньги, а после этого заявили о необходимости найти банкомат и перечислить оставшиеся средства на другой счет через мобильное приложение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В апреле 14-летний школьник хотел спасти родителей от «уголовного преследования» и отдал мошенникам почти два миллиона рублей. Ребенку позвонил неизвестный, утверждая, что на его родителей оформлен кредит для перевода денег за границу. Аферисты запугали подростка возможным арестом его семьи и уговорили перевести все домашние сбережения на «безопасный счет».