Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать

47-летний житель Пензенской области приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и сотрудничество с ней, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В 2023 году мужчина общался с представителями запрещенной в России иностранной националистической организации и согласился осуществлять действия для дестабилизации работы органов власти. Целью было способствовать принятию решения о прекращении специальной военной операции.
Осуществить задуманное жителю Пензенской области не удалось, в дело вмешались сотрудники ФСБ.
Центральный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы: 5 лет в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Новости по теме
- Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
Последние новости
- В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей
- В Белинском районе водители подрались на автомойке
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- Гибель семьи в Засечном: дело виновника ДТП передали в суд
- Радикально настроенный заключенный пропагандировал терроризм в ИК-4
- Мужчина напал в подъезде на 60-летнюю пензячку
- Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!