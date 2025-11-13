Криминал

Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать

Печать
Telegram

47-летний житель Пензенской области приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и сотрудничество с ней, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В 2023 году мужчина общался с представителями запрещенной в России иностранной националистической организации и согласился осуществлять действия для дестабилизации работы органов власти. Целью было способствовать принятию решения о прекращении специальной военной операции.

Осуществить задуманное жителю Пензенской области не удалось, в дело вмешались сотрудники ФСБ.

Центральный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы: 5 лет в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото и видео ФСБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети