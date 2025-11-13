Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать

13.11.2025 | 12:35

47-летний житель Пензенской области приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и сотрудничество с ней, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В 2023 году мужчина общался с представителями запрещенной в России иностранной националистической организации и согласился осуществлять действия для дестабилизации работы органов власти. Целью было способствовать принятию решения о прекращении специальной военной операции.

Осуществить задуманное жителю Пензенской области не удалось, в дело вмешались сотрудники ФСБ.

Центральный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы: 5 лет в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.