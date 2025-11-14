Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт

14.11.2025 | 16:45

Отключение сим-карт россиян при возвращении из заграничных поездок ударит по сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и вызовет волну мошенничества. Неожиданные опасности этой меры раскрыл заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

Депутат призвал брать во внимание, что сим-картами снабжены многие устройства, которые передают показания, в том числе приборы учета, котлы отопления и различные датчики. Получается, все они перестанут корректно работать. «Все котлы отопления отключатся, китайские автомобили встанут? Это самая масштабная проблема, и я не понял, знает ли об этом правительство», — заявил Свинцов.

Второй проблемой парламентарий назвал обеспечение связи в приграничных регионах. Например, в Псковской области связь может сама переключаться с российской на зарубежную. Аналогичные проблемы возникают на Дальнем Востоке и некоторых других частях страны.

Еще одно важное последствие — повышенный риск мошеннических атак. На вокзалах и в аэропортах злоумышленники могут разместить приборы, которые считывают все устройства в зоне своей активности. Прошедшим мимо такого оборудования людям они начнут рассылать сообщения о блокировке сим-карты. Для разблокировки будут предлагать перейти по фишинговой ссылке — в результате пострадавшие рискуют потерять свои данные и сбережения. «Это открывает неограниченные возможности для хищений у наших граждан», — подчеркнул Свинцов и выразил надежду, что эксперимент с отключением сим-карт скорректируют или совсем отменят.

Ранее стало известно, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт. Мера нужна для борьбы со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом.