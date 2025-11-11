Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Erid: 2VfnxvcgCbT
Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак - в мобильной сети и сети широкополосного доступа.
Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов - в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.
Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.
«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора - им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.
«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они все чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции - через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.
Согласно статистике «Лаборатории Касперского», в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. «Антифишинг» в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна - налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту», - прокомментировал директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.
