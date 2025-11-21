ЖК «Баланс»: онлайн-экскурсия в квартиры большой площади

Холдинг «Термодом» завершает последние приготовления к передаче квартир в сданном доме ЖК «Баланс» в пензенском микрорайоне Арбеково. Свободного жилья в продаже осталось совсем немного, а значит, надо торопиться с выбором.
Покупателям поможет онлайн-экскурсия, подготовленная застройщиком.
В этот раз предлагается отправиться на осмотр 2-комнатных квартир большой площади: 140 и 345 кв. м. В обоих случаях это жилье с предчистовой отделкой, изолированными спальнями и просторными кухнями в кирпичном доме комфорт-класса.
Переезд будет недолгим, а жизнь в «Балансе» - гармоничной и уютной.
Выбрать квартиру помогут в офисах строительного холдинга «Термодом». Запись на консультацию по телефону 8 (8412) 50-51-46.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
Новости по теме
- Строительная группа «Рисан» остается в Тепличном
- В Заре будут строить дома для семей участников спецоперации
- Бизнесмены и чиновники из Бреста посетили проект «Рисана»
- В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- «Доброспутники» провели несколько акций в поддержку доноров крови
- Заметный прогресс: «Рисан» готовит фотоотчеты для каждого дома
- Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков
- В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода
- Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн
Последние новости
- В Пачелмском районе выявили очаг бешенства
- В Пензе озвучили цены на новогодние елки
- Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
- На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен
- Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату
- В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду
- Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!