ЖК «Баланс»: онлайн-экскурсия в квартиры большой площади

Холдинг «Термодом» завершает последние приготовления к передаче квартир в сданном доме ЖК «Баланс» в пензенском микрорайоне Арбеково. Свободного жилья в продаже осталось совсем немного, а значит, надо торопиться с выбором.

Покупателям поможет онлайн-экскурсия, подготовленная застройщиком.

В этот раз предлагается отправиться на осмотр 2-комнатных квартир большой площади: 140 и 345 кв. м. В обоих случаях это жилье с предчистовой отделкой, изолированными спальнями и просторными кухнями в кирпичном доме комфорт-класса.

Переезд будет недолгим, а жизнь в «Балансе» - гармоничной и уютной.

Выбрать квартиру помогут в офисах строительного холдинга «Термодом». Запись на консультацию по телефону 8 (8412) 50-51-46.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

