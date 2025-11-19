Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

19.11.2025 | 14:47

Erid: 2VfnxwcywLm

Билайн запустил новую акцию, которая меняет привычные отношения оператора со своими клиентами. Теперь им на счет будут начисляться «живые» деньги за входящие звонки с мобильных номеров других операторов.

Механика максимально проста: нужно выбрать подписку bee с любым пакетом услуг и при приеме входящего звонка Билайн пополнит мобильный баланс из расчета 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка.

Полученные таким образом средства можно потратить как на связь, так и на различные опции и сервисы, вплоть до ЖКУ или парковки, которые можно оплатить с мобильного счета. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года.

«Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы поделиться ею с пользователями. Это особенно актуально в канун праздников, когда мы все активнее звоним друг другу, чтобы поздравить, поделиться эмоциями и т. д. Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который дает нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий», - отметил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Предложение доступно пользователям подписки bee - тем, кто до 31 января 2026 года подключится к ней или перейдет на нее с другого тарифа, механизм запускается автоматически и безвозмездно. Действующим пользователям подписки bee, оформленной ранее, достаточно подтвердить участие в приложении или личном кабинете на сайте Билайна. Акция проводится во всех регионах России, где есть сеть Билайн, и доступна даже на минимальной бесплатной подписке bee Start.

Помимо вознаграждения за разговорную активность Билайн предоставил своим клиентам возможность получения поощрений и за другие не менее привычные действия. Так, новые пользователи, оформившие подписку * на ivi, VK Музыку, PREMIER или START и сохранившие ее после окончания бесплатного промо-периода, получают денежный бонус - 2 рубля за каждый час просмотра или прослушивания в оплаченный период. Начисление производится ** раз в 30 дней и составляет до 1 000 рублей в месяц и до 4 000 рублей за весь срок акции.

* Первые 30 дней бесплатно; далее VK Музыка - 199 руб./30 дней, PREMIER - 399 руб./30 дней, START - 499 руб./30 дней, ivi - по действующему тарифу сервиса.

** Бонус не начисляется при отказе от платного периода, невыполнении условий или злоупотреблениях; при возврате оплаты подписки ранее начисленные суммы подлежат возврату.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.