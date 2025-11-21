В Пензе озвучили цены на новогодние елки

В Пензе первые елочные базары планируют открыть 1 декабря. Всего в областном центре будут работать 78 таких точек.
«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - сообщили в администрации города.
Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску с наименованием своего предприятия, предоставить пензенцам информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.
Горожанам посоветовали покупать новогодние деревья только на таких базарах, чтобы быть уверенными в их безопасности и качестве.
В декабре 2024-го в Пензе цены были следующими: сосна высотой от 1,3 до 1,5 м стоила 1 300 рублей, от 1,7 до 1,8 м - 1 700 рублей, от 1,9 до 2 м - 1 900 рублей.
Новости по теме
- На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки
- Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине
- До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона
- В Пензе на монтаж светодиодных елок потратят полмиллиона рублей
- Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе
- 18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили
Последние новости
- В Пачелмском районе выявили очаг бешенства
- Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
- ЖК «Баланс»: онлайн-экскурсия в квартиры большой площади
- На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен
- Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату
- В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду
- Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!