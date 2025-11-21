В Пензе озвучили цены на новогодние елки

21.11.2025 | 17:55

В Пензе первые елочные базары планируют открыть 1 декабря. Всего в областном центре будут работать 78 таких точек.

«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - сообщили в администрации города.

Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску с наименованием своего предприятия, предоставить пензенцам информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.

Горожанам посоветовали покупать новогодние деревья только на таких базарах, чтобы быть уверенными в их безопасности и качестве.

В декабре 2024-го в Пензе цены были следующими: сосна высотой от 1,3 до 1,5 м стоила 1 300 рублей, от 1,7 до 1,8 м - 1 700 рублей, от 1,9 до 2 м - 1 900 рублей.