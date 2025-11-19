МегаФон: Виртуальные секретари активнее работают летом

Летний сезон стал самым загруженным для виртуальных секретарей: именно в этот период они чаще всего отвечали на входящие звонки вместо владельцев номеров. Об этом свидетельствуют результаты анализа работы Евы-секретаря от МегаФона в январе - октябре.
Такие помощники становятся все более востребованными среди россиян. Во втором квартале 2025-го Ева отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в третьем - на 13% чаще, чем в первом. С начала года показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.
При этом самыми «болтливыми» оказались летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие летом на 12% чаще, чем в другие месяцы года, а август стал рекордсменом - Ева отвечала на звонки на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.
В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу активнее подключают мужчины (53%), большинство пользователей старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря - базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди. Главные ценители услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.
Голосовой ассистент Ева был запущен в июле 2021 года. Кроме ответа на звонок вместо абонента, она умеет указывать категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать нежелательные звонки. Клиент сам может выбрать, какой персонаж будет отвечать звонящим, а также какие категории звонков он не хочет получать. Среди возможностей опции - запись разговора Евы с собеседником, отправка записи в чат-бот и ее расшифровка. С начала года Ева заблокировала 250 млн спам-звонков.
В январе МегаФон представил новую функцию Евы «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки в процессе разговора и информирует родственников о таких попытках дозвона. С начала года число организаторов услуги «Защита близких» увеличилось в 21 раз.
Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.
