С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом

12.11.2025 | 17:23

С приходом осени жители Пензенской области стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. В сентябре-октябре объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итогами исследования, основанного на обезличенных данных пользователей и сервисе аналитики маркетплейсов, поделились специалисты МегаФона.

Так, продажи товаров для ремонта на маркетплейсах с начала года выросли в 1,7 раза. Рост начался в июле - на этот месяц пришлось 12% всех покупок против 8% в январе. Наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).

Самой популярной категорией стала электрика - 12% общего числа продаж с начала года. Пензенцы, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте среди покупок оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители области интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне общего интереса к обновлению жилья выделяется тренд на тихий ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).

При этом растет и спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришелся на июль - показатель в 2 раза превысил январские значения. Это подтверждает, что пензенцы предпочитают комплексный подход, сочетая самостоятельный тихий ремонт с привлечением мастеров для решения более сложных задач, требующих профессиональных навыков.

«Как мы видим по росту трафика на профильные сайты, цифровизация проникает в самые бытовые сферы жизни. Особенно это важно в отдаленной местности, где нет строительных гипермаркетов, но действуют пункты выдачи маркетплейсов. Мы, со своей стороны, системно развиваем связь в малых населенных пунктах. К примеру, расширили покрытие в селе Поперечном Пензенского района, где проживает около 500 человек. Наши инженеры задействовали здесь средний диапазон частот и обеспечили скорость передачи данных до 130 Мбит/c», - рассказал директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.

