Банк, такси, прогноз погоды: белый список доступных сайтов расширили

В пятницу, 14 ноября, Минцифры РФ опубликовало расширенный список ресурсов, доступных во время отключения мобильного интернета.

На втором этапе в перечень включены:

- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

- Почта России;

- «Альфа-Банк»;

- государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

- федеральные СМИ;

- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;

- навигатор «2ГИС»;

- такси «Максим»;

- Gismeteo (сайт прогнозов погоды).

На первом этапе в белый список вошли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, порталы госуслуг, правительства и президента, платформа для дистанционного голосования. Эти ресурсы доступны при ограничении мобильного интернета.

«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться», - заявили в Минцифры.

