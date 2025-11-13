13.11.2025 | 12:51

Российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей — в некоторых случаях помогает смена браузера по умолчанию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне, вернувшиеся из отпусков, рассказали, что обходили блокировку с помощью подключения к общественному Wi-Fi, а некоторые и вовсе игнорировали сообщение об ошибке.

«Есть и те, кто смог авторизоваться быстро и с первого раза, просто перейдя по ссылке от мобильного оператора и пройдя проверку», - отметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт на 72 часа.

Подобные изменения призваны бороться со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом. При этом доступ к сим-карте можно вернуть и раньше истечения срока блокировки, если пройти проверку по ссылке, которая придет в сообщении после возвращения на родину.