В Пензе дети долго ждут ЭКГ из-за нехватки специалистов

В Пензе дети ждут процедуру ЭКГ две недели, пожаловалась горожанка. Она предложила поставить соответствующий аппарат в каждую поликлинику и тем самым сократить очередь.
«Аппарат стоит плюс-минус 100 тыс. Мне кажется, аппарат для флюорографии стоит дороже и он есть в каждой поликлинике», - высказала мнение женщина на странице губернатора во «ВКонтакте».
На ее обращение отреагировал представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Пензы. Он объяснил, что у процедуры ЭКГ есть своя специфика.
«В данном виде обследования задействованы сразу несколько медицинских работников: медсестра, проводящая процедуру, и врач функциональной диагностики, описывающий результаты кардиограммы, или по необходимости врач-ревматолог.
В лечебном учреждении работают два врача-ревматолога и только один врач функциональной диагностики. На сегодняшний день это редкие медицинские специальности, потому найти квалифицированный медперсонал для каждой поликлиники нам крайне сложно», - рассказал он.
Ответ пензячку не устроил. По ее мнению, медсестра может сделать ЭКГ по месту жительства маленького пациента, а затем отправить результаты врачу в ту поликлинику, где он работает.
«Благо все можно передать в настоящее время в электронном виде. Так в чем проблема поставить электрокардиограф в каждой детской поликлинике?» - спросила горожанка.
Представитель медучреждений возразил: снять показания может не каждая медсестра, а только та, у которой есть сертификат о профессиональной переподготовке и аккредитация по функциональной диагностике. Кроме того, электрокардиографы в детских поликлиниках работают с бумажными носителями.
«При выделении финансовых средств на покупку современного медоборудования, а также при наличии нужного количества квалифицированных медицинских кадров и свободных помещений, соответствующих требованиям оснащения кабинета функциональной диагностики, сможем организовать ЭКГ-исследования во всех детских поликлиниках городской сети», - написал представитель ГБУЗ.
По его словам, сейчас в Пензе ЭКГ можно сделать в детских поликлиниках № 3, 6 и 8. Время ожидания процедуры не превышает 14 дней.
