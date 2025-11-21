Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию

В Лунинском районе начала работать обновленная женская консультация. Специалисты наблюдают в ней 55 местных жительниц.
Эта консультация - одна из тех, что планировали открыть в Пензенской области в этом году, рассказали в региональном минздраве.
В медучреждении провели капитальный ремонт. Для него закупили оборудование и мебель на общую сумму свыше 16 млн рублей.
«На сегодняшний день возможности женской консультации позволяют провести все лечебно-диагностические мероприятия беременным женщинам на месте (ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, забор крови, проведение УЗИ исследований, функциональная оценка состояния плода и так далее)», - отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что в регионе в 2025-м планируют дооснастить кабинеты врачей-гинекологов в больницах в Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Белинском, Городищенском районах.
На закупку оборудования выделено более 176 млн рублей. Во всех женских консультациях будут работать медико-социальные кабинеты, где нуждающимся жительницам области помогут психолог, социальный работник, юрист.
Обновленные женские консультации уже открыли в Никольском, Белинском районах.
Новости по теме
- Названа провоцирующая инсульт ночная привычка
- Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
- В детских поликлиниках Пензы приступили к работе 16 врачей
- Названы три действенных метода борьбы с икотой
- Назван витамин, дефицит которого может вызвать ожирение
- В Белинскую районную больницу закупили новое оборудование
- В перинатальном центре рождаются раньше срока более 60 детей в месяц
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В минздраве рассказали, сколько нужно спать
Последние новости
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
- ЖК «Баланс»: онлайн-экскурсия в квартиры большой площади
- На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки
- Прогноз погоды: выходные пройдут без сюрпризов
- Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен
- Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату
- В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду
- Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и смесей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!