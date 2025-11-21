Общество

Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию

В Лунинском районе начала работать обновленная женская консультация. Специалисты наблюдают в ней 55 местных жительниц.

Эта консультация - одна из тех, что планировали открыть в Пензенской области в этом году, рассказали в региональном минздраве.

В медучреждении провели капитальный ремонт. Для него закупили оборудование и мебель на общую сумму свыше 16 млн рублей.

«На сегодняшний день возможности женской консультации позволяют провести все лечебно-диагностические мероприятия беременным женщинам на месте (ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, забор крови, проведение УЗИ исследований, функциональная оценка состояния плода и так далее)», - отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в регионе в 2025-м планируют дооснастить кабинеты врачей-гинекологов в больницах в Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Белинском, Городищенском районах.

На закупку оборудования выделено более 176 млн рублей. Во всех женских консультациях будут работать медико-социальные кабинеты, где нуждающимся жительницам области помогут психолог, социальный работник, юрист.

Обновленные женские консультации уже открыли в Никольском, Белинском районах.

Источник — фото минздрава
